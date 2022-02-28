Хакеры взломали сайты ТАСС, «Коммерсанта», «Известий» и других российских СМИ

Сайты агентства ТАСС, «Известий», «Коммерсанта», Forbes.ru, «Фонтанки» и других популярных российских СМИ оказались взломаны за короткий промежуток времени. При заходе на них появляется «заглушка» с сообщением против боевых действий в Украине.

Обращение с призывом «прекратить это безумие» и «не отправлять своих сыновей и мужей на верную смерть» подписано одновременно как Anonymous (сообщество хакеров, которое объявило «кибервойну» российскому правительству после вторжения в Украину) и «Неравнодушные журналисты России».

ТАСС опубликовал сообщение, что редакция «не имеет отношения» к заявлению.