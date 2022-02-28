США ввели санкции против ЦБ РФ, ФНБ и Минфина

США ввели санкции против Банка России, Минфина и Фонда национального благосостояния, сообщается на сайте управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC). Причиной стал ввод российских войск в Украину.

Санкции предполагают запрет американским физическим и юридическим лицам на какие-либо операции с этими структурами. Помимо этого, ЦБ РФ, Минфин и ФНБ будут лишены доступа к активам в Соединенных Штатах или номинированным в долларах.

«Подобный шаг эффективно обездвиживает любые активы Центрального банка России, находящиеся в Соединенных Штатах или у лиц из США, где бы они ни находились», — пояснили в OFAC.

Под санкции попал также Российский фонд прямых инвестиций и его глава Кирилл Дмитриев.

«Беспрецедентные действия, которые мы предпринимаем сегодня, значительно ограничат способность России использовать активы для финансирования своей дестабилизирующей деятельности и нацелены на средства, от которых зависит Путин и его ближайшее окружение», — уверена министр финансов США Джанет Йеллен.

Накануне о введении ограничений против Центробанка объявил Евросоюз. Сегодня Банк России повысил ключевую ставку до 20%, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% всей валютной выручки.