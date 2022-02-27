ЕС, США, Великобритания и Канада объявили о третьем пакете санкций против России

Евросоюз, США, Великобритания и Канада объявили о введении третьего пакета санкций. На как меры идет Запад из-за начала Москвой боевых действий в Украине:

Международная межбанковская система SWIFT начала подготовку к исполнению санкций против российских банков. Как передает Reuters, в ближайшие дни отдельные кредитно-финансовые учреждения отключат от системы. Ожидается, что это коснется банков, которые ранее попали под санкции. Помимо этого, активы Центробанка РФ будут «парализованы», олигархам запретят использовать свои финансы на рынках Евросоюза, гражданам России ограничат выдачу «золотых паспортов».

В Белом доме уверены, что после введения санкций против ЦБ на $630 млрд валютных резервов рубль сорвется в «свободное падение». «Я думаю, российские финансовые институты и другие участники рынка понимают, что без возможности России защитить свою валюту та сорвется в свободное падение», — заявил на брифинге высокопоставленный представитель администрации (цитата по РИА Новости).

ЕС намерен закрыть свое небо для российских самолетов, сообщает немецкий телеканал ARD. Глава Минтранса ФРГ Фолькер Виссинг распорядился, чтобы Германия была к этому готова. Lufthansa уже объявила о приостановке рейсов в Россию.

Власти Евросоюза также запретили продавать России самолеты и запчасти к ним. Это распространяется и на товары и технологии, используемые в авиационном и космическом секторах, а также на обслуживание и страхование воздушных судов.

Свое небо для российских самолетов уже закрыли Румыния, Словения, Болгария, Польша и Чехия. Также это планируют сделать Латвия, Литва и Эстония. Великобритания закрыла воздушное пространство для «Аэрофлота» и частных воздушных судов. Россия вводит ответные меры.

США, ЕС, Британия и Канада ограничат выдачу «золотых паспортов» россиянам. Меру введут против тех, кто способствует военной операции в Украине. Кроме того, Вашингтон заявил, что будет отслеживать имущество российских олигархов — «яхты, самолеты, дорогие автомобили и роскошные дома», передает AFP.

«Мы обязуемся предпринять действия против тех лиц и организаций, которые способствуют войне в Украине и вредоносной деятельности правительства России. В частности, мы обязуемся принять меры с целью ограничения продажи гражданства, так называемых золотых паспортов», — говорится в совместном заявлении на сайте Белого дома.

Крупнейшие американские производители процессоров Intel и AMD приостановили поставки в Россию, сообщил РБК представитель Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники. Ранее на такие меры пошел американский производитель электроники Dell. Источник издания на IT-рынке говорит, что Intel и AMD устно сообщили российским производителям о своем решении. Утверждается также, что китайские партнеры получают уведомления от локального офиса Intel о запрете поставок процессоров в РФ.

Представитель Intel в России не подтвердил и не опроверг информацию, в AMD и Минпромторге отказались от комментариев.

Запад вводит санкции против России из-за начала, как ее назвал Владимир Путин, «специальной военной операции» против Украины.

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