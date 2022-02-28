Набиуллина объявила о приостановке валютных интервенций

Центробанк РФ приостановил валютные интервенции. Сегодня они не проводились, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

Как передает РБК, она отметила, что приостановка интервенций вызвана ограничениями на использование золотовалютных резервов в долларах и евро из-за санкций.

«Правительство объявило решение о введении обязательной продажи 80% экспортной выручки. Эта мера позволит обеспечить равномерное предложение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке для удовлетворения потребностей импортеров и граждан. При этом мы реализуем ряд шагов, направленных на ограничение вывоза капитала нерезидентами», — добавила Набиуллина. Среди таких ограничений она назвала запрет на продажу ценных бумаг нерезидентами.

ЦБ также рекомендовал банкам «идти навстречу клиентам» — реструктурировать кредиты и не назначать пени и штрафы по ним.