ЕЦБ предрек банкротство Sberbank Europe

«Согласно оценке ЕЦБ, Sberbank Europe и его две дочерние структуры в банковском объединении, Sberbank в Хорватии и Sberbank в Словении, банкротятся или могут обанкротиться из-за ухудшения ситуации с ликвидностью», — говорится в сообщении европейского регулятора. Он считает, что банк вряд ли сможет погасить долги или другие обязательства.

Сбербанк, ВТБ и другие российские банки попали под санкции США. Меры направлены на ограничение их способности вести бизнес на международном уровне. ЕС, США, Великобритания и Канада также намерены отключить некоторые российские кредитно-финансовые учреждения от системы SWIFT.