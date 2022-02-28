В Киеве раскрыли цели делегации на переговорах с Москвой

Украина намерена требовать прекращения огня и вывода российских войск, приводит РБК сообщение офиса Владимира Зеленского.

Уточняется, что в состав украинской делегации на переговорах с Россией вошли: министр обороны Алексей Резников, председатель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, замглавы МИД Николай Точицкий, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров.

«Ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины», — говорится в сообщении офиса президента.

Москва ранее подчеркивала, что договоренности «должны быть в интересах обеих сторон». Глава российской делегации Владимир Мединский говорил, что Россия готова вести диалог с Украиной «сколько потребуется для достижения договоренности». «Поскольку каждый час продолжения конфликта — погибшие украинские граждане, погибшие украинские солдаты, то мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы выйти на какие-то договоренности как можно быстрее. Эти договоренности должны быть, безусловно, в интересах обеих сторон», — сказал Мединский, не упомянув о погибших российских солдатах.

Фото: cit.ua