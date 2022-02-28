Россия решила закрыть небо для 36 стран

Какие страны попали в список:

Австрия, Албания, Ангилья (заморская территория Британии), Бельгия, Болгария, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания (в том числе Гренландия, Фарерские острова и территориальное море), Джерси, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская республика, Швеция, Эстония.

Полеты оттуда могут быть выполнены только по специальному разрешению.

Днем ранее Евросоюз объявил о полном закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов.