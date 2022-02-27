Евросоюз полностью закрывает небо для самолетов из России

Она пояснила, что речь идет обо всех воздушных судах, связанных с РФ, в том числе о частных бортах олигархов. Им нельзя летать над территорией Европейского союза и использовать его аэродромы.

Помимо этого, ЕС разрабатывает инструмент для запрета в Европе «токсичной и вредной дезинформации» российских государственных СМИ Russia Today и Sputnik, а также их дочерних компаний, заявила Фон дер Ляйен.

Также Евросоюз запрещает все транзакции с Центральным банком РФ, замораживает его активы и вводит новый пакет санкций против Белоруссии.