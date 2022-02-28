Решение о ликвидации «Международного Мемориала»* вступило в силу

Решение о ликвидации вступило в силу.

«Это наше внеочередное уже, оформленное юридически, приглашение к жизни в другом государстве. Государство будет называться "авторитарная диктатура"», — заявил журналистам адвокат Генри Резник, защищавший «Международный Мемориал»*.



В декабре 2021 года Верховный суд России и Мосгорсуд ликвидировали «Международный Мемориал»* и правозащитный центр «Мемориал»*. Поводом стало якобы систематическое нарушение требования закона об «иностранных агентах».

Прокуратура на суде также утверждала, что «Мемориал» занимался «искажением исторической памяти о Великой Отечественной войне» и создавал «ложный образ Советского союза как террористического государства».

После решения судов ЕСПЧ потребовал приостановить их исполнение до вынесения решения по жалобе российских НКО на закон об «иностранных агентах».

*«Мемориал» и «Международный Мемориал» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»