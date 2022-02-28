Переговоры Москвы и Киева начались на границе Украины с Белоруссией

Делегацию из Москвы возглавляет помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский. Также в нее входят представители МИДа, Минобороны и администрации главы государства.

В составе украинской делегации — министр обороны Украины Алексей Резников, глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк.

Как сообщили в офисе Зеленского, ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.

«Поскольку каждый час продолжения конфликта — погибшие украинские граждане, украинские солдаты, мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы выйти на какие-то договоренности как можно быстрее. Эти договоренности должны быть безусловно в интересах обеих сторон», — заявил в свою очередь Мединский, не упомянув о потерях российской стороны.