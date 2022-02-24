Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 24 февраля

Главное
- Путин объявил о начале войны против Украины. Президент России рано утром 24 февраля объявил о вторжении в Украину, назвав это «специальной военной операцией». Россия начала наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.
- Заявление Путина о начале войны записано 21 февраля. Это следует из метаданных видео, опубликованного на сайте Кремля. Судя по ним, видеообращение президента РФ было записано не позднее 19:00 мск 21 февраля. Отмечается, что одежда Владимира Путина совпадает с костюмом, в котором он в тот день на заседании Совета безопасности и на видео о признании ДНР и ЛНР. Помимо этого, ростовские авиадиспетчеры в ночь на 24 февраля опубликовали извещение NОТАМ, закрывающее полёты вдоль границы с Украиной. Его начало датировано 16:13 мск 22 февраля. Возможно, масштабное вторжение России в Украину планировалось на 22 февраля, однако было отложено по неизвестным причинам.
- Кремль назвал целью вторжения в Украину «зачистить ее от пронацистски настроенных людей». «В идеале нужно освободить Украину и зачистить ее от пронацистски настроенных людей», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он также подчеркнул необходимость «нейтрализации военного потенциала» Украины, который «изрядно» подрос в последнее время.
- Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. «Это утро вошло в историю, но эта история разная абсолютно для нашей страны и для России. И мы разорвали дипломатические отношения с Россией», — заявил президент Владимир Зеленский. «Мы уже выдаем оружие и будем выдавать для защиты нашей земли всем желающим, всем, способным защищать наш суверенитет. От каждого гражданина Украины зависит будущее нашего украинского народа. Каждый, у кого есть боевой опыт, и кто может присоединиться к обороне Украины, должен немедленно прибыть в соответствующие центры комплектации. МВД привлекает к защите государства ветеранов», —сообщил глава государства.
- МИД Украины начал эвакуацию посольства в Москве. Также ведомство отозвало временного поверенного в делах Украины в России. «Наше государство пошло на такой шаг в ответ на акт вооруженной агрессии России против Украины, вторжение российских войск для уничтожения украинского государства, захвата силой украинской территории и установления оккупационного контроля», — заявили в ведомстве.
- Лукашенко отрицает участие войск Белоруссии во вторжении РФ в Украину. «Вот я прочитал: “Около 5 утра госграница Украины на участке России и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью”. Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции», — заявил президент Белоруссии.
- Чехия отозвала из России посла. Премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил о закрытии двух консульств России в Карловых Варах и Брно, отзыве для консультаций послов в России и Белоруссии и закрытии собственных генконсульств в Петербурге и Екатеринбурге, передает Reuters. Приостановлена выдача виз гражданам РФ.
- Российских срочников отправляют к границе с Украиной. По сообщению Комитета солдатских матерей, им выдали бронежилеты и боевое оружие, заставляют подписывать контракт. Если кто-то отказывается, у них «отбирают военные билеты и ставят штамп, либо подписывают контракты за них». В том числе к границе с Украиной направили призывников, которые пришли служить в декабре 2021 года и не прошли подготовку. По закону, срочников могут отправить в зону боевых действий после четырех месяцев службы. В Минобороны, однако, опровергают сообщения о переброске призывников.
- Роскомнадзор обязал СМИ писать о войне с Украиной только по официальным источникам РФ. «Роскомнадзор информирует средства массовой информации, информационные ресурсы, что при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, они обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников», — говорится в заявлении. В ведомстве подчеркнули, что «именно российские официальные информационные источники располагают и распространяют достоверную и актуальную информацию».
- Великобритания ввела санкции против ВТБ, «Аэрофлота», ОАК, ОСК и «Ростеха». Премьер-министр Борис Джонсон объявил, что Лондон замораживает все активы банка ВТБ и вводит ограничения на суммы, которые россияне могут держать на счетах в Британии. Джонсон также заявил о планах ограничить доступ российских банков к британской финансовой системе, а российским компаниям — зарабатывать на местном рынке и проводить платежи в долларах и фунтах стерлингов. «Аэрофлоту» запрещено выполнять посадку своих самолетов в британских аэропортах. Санкции предусматривают также отзыв лицензий на экспорт в Россию ряда высокотехнологичных товаров и товаров двойного назначения, в частности, электронных компонентов, которые могут использоваться для производства военных грузовиков.
- «Как юрист-международник, защитивший еще в 2003 году диссертацию по теме “Военные санкции в международном праве”, я довольно хорошо понимаю происходящее не только с точки зрения обывателя, гражданина России и правозащитника. Происходящему нет оправдания в международном праве, эти события впоследствии неизбежно будут оцениваться как акт агрессии и подлежать осуждению на многочисленных площадках и в документах. Как далеко зайдет нынешняя ситуация, предположить сложно. Но точно можно ожидать, что люди начнут массово эмигрировать из России. Курсы валют взлетают, цены растут, импортные товары начнут сметаться. Возможны попытки изоляции интернета от внешнего трафика, проблемы с международной почтовой связью и так далее. Полагаю, что высок риск следующих событий: заблокируют YouTube и, возможно, другие социальные сети; заблокируют BBC и другие иностранные медиа; могут закрыть представительство Еврокомиссии в Москве и сократить численность дипломатических представительств западных стран; могут отозвать аккредитацию филиалов и представительств международных и иностранных неправительственных организаций; под угрозой остающиеся научные, образовательные и культурные связи с США, Великобританией, Германией и в целом с Евросоюзом; почти наверняка расширится список нежелательных организаций; власти могут закрыть корпункты иностранных медиа; существует риск блокировки российских СМИ, признанных иностранными агентами. Власти почти наверняка начнут новый виток репрессий внутри страны», — уверен юрист, глава «Агоры» Павел Чиков.
- «Один из самых страшных дней моей жизни. Возможно, самый страшный, потому что то, что случилось, — не внезапная смерть, не катастрофа, а логичное, закономерное и тщательно спланированное преступление, к которому мы шли все последние двадцать лет. Через взрывы на Каширке и войну в Чечне. Через Беслан и Дубровку. Через мюнхенскую речь и войну с Грузией. Через аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. Через убийство Немцова и покушение на Навального. Теперь моя страна окончательно отбросила все остатки международного права, здравого смысла и простой человечности и начала захватническую империалистическую войну, которая, уверен, станет началом конца этого режима: сегодня он подписал себе смертный приговор. Мне особенно тяжело, потому что я до конца не верил в такое развитие событий, в самоубийство России. Но я не учел фактор клинического безумия одного человека, заложниками которого мы все сейчас оказались. Я ошибся со своими прогнозами, что войны не будет, и мне стыдно за свою самоуверенность», — пишет профессор Свободного университета Сергей Медведев.
- «Самый поразительный контраст по сравнению с 2014 годом — полное отсутствие попытки предъявить осязаемую народную поддержку после признания республик Донбаса. Никаких массовых демонстраций студентов, учителей и бюджетников. Ни флагов, ни Васильевского спуска, ни концертов. Выступлений звезд и коллективных писем творцов. Даже массовой записи слов одобрения на камеры на улицах. Действие не от имени народа, а от собственного. Занимаются, кому поручено, остальные не лезьте в вопросы большой политики, безопасности и мирового баланса сил. Осязаемую народную поддержку приберегли на будущее, из чего стало ясно вчера, что случившееся признание республик — не конец. Это мессианство, которому не нужны даже сторонники, не то что противники», — отмечает главред Carnegie.ru Александр Баунов.
- «Мы сегодня рано все собрались в редакции. У нас горе. Наша страна по приказу президента Путина начала войну с Украиной. И некому остановить войну. Поэтому вместе с горем мы и я испытываем стыд. В руках главнокомандующий, как брелок от дорогой машины, крутит “ядерную кнопку”. Следующий шаг — ядерный залп? Никак иначе не могу истолковать слова Владимира Путина про оружие возмездия. Но этот номер “Новой газеты” (выходящий в пятницу) мы выпустим на двух языках — украинском и русском. Потому что мы не признаем Украину врагом, а украинский язык — языком врага. И никогда не признаем. И последнее. Только глобальное антивоенное движение может спасти жизнь на этой планете», — уверен главред «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов.
Экономика
- Российские индексы обвалились на 49%. Рынок акций рушится на фоне боев в Донбассе. Так, индекс Мосбиржи днём упал на 45,4%, до 1684,95 пунктов. Ниже 1700 пунктов он торговался в последний раз в феврале 2016 года. Индекс РТС рухнул на 49,25% — до 611,12 пункта. Наибольшие потери понесли бумаги EN+, «Газпрома», «Детского мира», «Интер РАО», ЛУКОЙЛа, Сбербанка.
- «Прямым следствием санкций будет доллар 90-100 и массовое изъятие валютных вкладов; гарантии ЦБ, наверное, достаточны, чтобы предотвратить настоящую банковскую панику. Среднесрочные: цены вырастут сильнее, чем они выросли бы без войны, на 10-15% за год. Ничего смертельного в этом, конечно, нет. Долгосрочные: продолжение стагнации, пока она будет длиться, это хороший сценарий. Экономический кризис с катастрофической эскалацией по типу 1990 года в течение нескольких лет стал из невероятного сценария возможным. И этот кризис совершенно рукотворный. В нападении на Украину нет никакой рациональной основы. Невозможно кратко описать, насколько эта война противоречит интересам России. <…> Будет ли международная изоляция и экономическая автаркия концом России? Я думаю, что сами по себе — нет. Даже если представить самый тяжелый экономический сценарий хуже "советского варианта" — если Западная Европа перестанет покупать российский газ. В этом случае снижение уровня жизни будет заметным и сильным, но не смертельным. То есть дефицит основных продуктов, очереди и система распределения, но не голод. Но это "хуже советского варианта". Я бы считал "советский вариант" — разрыв финансовых связей с миром, но с продажей нефти, газа и металлов, и закупка импорта через Китай и Латинскую Америку — базовым. Базовым до смены режима, но откуда возьмётся смена режима, пока непонятно», — прогнозирует экономист Константин Сонин.
- Иностранцы массово выходят из руководства российских компаний. Бывший премьер-министр Финляндии Эско Ахо заявил, что покидает состав наблюдательного совета Сбербанка. Экс-канцлер Австрии Кристиан Керн тоже сообщил, что прекращает свое членство в совете директоров «Российских железных дорог». Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци вышел из совета директоров Delimobil Holding S.A., объединяющей каршеринговые проекты «Делимобиль» и Anytime Prime.
«Нет войне!»
- Под таким лозунгом сегодня вышли заявления российской интеллигенции. Письма с призывом остановить вторжение России в Украину выпустили журналисты, академики и ученые, а также актеры, писатели и режиссеры. Они называют начатую российской властью войну позором и требует немедленно остановить ее.
Репрессии
- В России задержали более 100 участников акций против вторжения в Украину. По словам родственников задержанных, местных активистов и СМИ, в Екатеринбурге задержали около 60 человек, в Перми — около 50, в Уфе — около 10 человек. Задержания также прошли в Санкт-Петербурге. В Москве задержали, в том числе, правозащитницу Марину Литвинович и театрального режиссера Евгению Беркович.