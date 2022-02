Российские журналисты выступили против войны с Украиной

«Мы, корреспонденты российских СМИ и эксперты, которые пишут про внешнюю политику России, осуждаем военную операцию, начатую РФ на Украине. Война никогда не была и не будет методом решения конфликтов и ей нет оправданий», — говорится в заявлении.

Подписи:

1. Нина Абросимова, журналист

2. Илья Азар, Новая газета

3. Маргарита Алёхина, РБК

4. Ольга Алленова, Коммерсантъ

5. Юлия Алыкова, Важные истории

6. Лиза Аникина, Эха Москвы

7. Елизавета Антонова, Kit

8. Василий Антипин, журналист

9. Катя Аренина, Важные истории

10. Александр Атасунцев, РБК

11. Анна Балашова, РБК

12. Елена Барышева, журналистка

13. Семен Башкиров, журналист

14. Марианна Беленькая, Коммерсантъ

15. Глеб Беличенко, Новая газета

16. Андрей Бодров, RT Arabic

17. Маша Борзунова, Дождь

18. Иван Бочаров, арабист

19. Людмила Брус, “+1”

20. Евгений Бунтман, Эхо Москвы

21. Сергей Бунтман, Эхо Москвы

22. Арсений Веснин, Эхо Петербурга

23. Вероника Вишнякова, журналист

24. Константин Волков, журналист

25. Ирина Воробьева, Эхо Москвы

26. Константин Ворович, Дискурс

27. Наталья Галимова, РБК

28. Глеб Голод, журналист-фрилансер

29. Александр Горохов, журналист

30. Наталья Дмитрак, ТАСС

31. Роман Дорофеев, Коммерсантъ

32. Яна Дубенецкая, Коммерсантъ

33. Фариза Дударова, Новая газета

34. Никита Дульнев, журналист

35. Изабелла Евлоева, Фортанга

36. Андрей Ежов, RTVI

37. Дмитрий Ермаков, журналист

38. Татьяна Землякова, BAZA

39. Николай Зубов, Коммерсантъ

40. Лариса Жукова, журналистка

41. Ольга Журавлева, Эхо Москвы

42. Галия Ибрагимова, журналист

43. Денис Камалягин, Псковская губерния

44. Вячеслав Козлов, РБК

45. Татьяна Колобакина, Новая газета

46. Виктор Корб, ДО-инфо

47. Степан Кравченко, журналист

48. Марианна Краминова, СПИД.ЦЕНТР

49. Кирилл Кривошеев, Коммерсантъ

50. Стас Крючков, Эхо Москвы

51. Арина Крючкова, журналистка

52. Ксения Куликова, Коммерсантъ

53. Анастасия Куц, Важные истории

54. Юрий Литвиненко, Коммерсантъ

55. Ирина Лукьянова, Новая газета

56. Юрий Мавашев, журналист

57. Маша Майерс, Эхо Москвы

58. Ирина Малкова, The Bell

59. Ирина Мандрыкина, журналист

60. Ксения Мельникова, журналист

61. Матевосян Сурен, RTVI

62. Алена Миклашевская, Коммерсантъ

63. Петр Мироненко, The Bell

64. Никита Могутин, журналист

65. Виталий Молев, журналист

66. Арсений Молчанов, RTVI

67. Екатерина Мороко, DOXA

68. Дмитрий Муратов, Новая газета, нобелевский лауреат

69. Марина Муратова, The New Times

70. Антон Мухин, журналист

71. Анна Никитина, Коммерсантъ

72. Андрей Новичков, Фронде ТВ

73. Олег Овчаренко, Эхо Москвы

74. Никита Павлюк-Павлюченко, "Сноб"

75. Илья Панин, «Черта»

76. Яна Пашаева, журналист

77. Иван Петров, журналист

78. Татьяна Петрущенкова, журналист

79. Мстислав Письменков, журналист

80. Александр Плющев, Эхо Москвы

81. Павел Подвиг, независимый эксперт

82. Максим Поляков, «7х7»

83. Юлия Полякова, Коммерсантъ

84. Александр Амзин, журналист

85. Надежда Прусенкова, Новая газета

86. Александр Рассохин, Коммерсантъ

87. Юлия Репринцева, СПИД.ЦЕНТР

88. Александр Сафонов, историк, автор учебника "Международные конфликты"

89. Никита Сафронов, СПИД.ЦЕНТР

90. Дмитрий Серков, РБК

91. Полина Смертина, Коммерсантъ

92. Евгений Снегов, Секрет фирмы

93. Владимир Соловьев, Коммерсантъ

94. Елена Соловьева, журналист-фрилансер, иноагент

95. Юлия Старостина, The Bell

96. Анастасия Стогней, журналистка

97. Оксана Строковская, журналист

98. Руслан Сулейманов, ТАСС

99. Иван Сухов, Коммерсантъ

100. Павел Тарасенко, Коммерсантъ



