Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.\

«Это утро вошло в историю, но эта история разная абсолютно для нашей страны и для России. И мы разорвали дипломатические отношения с Россией», — сказал он на брифинге.

«Мы уже выдаем оружие и будем выдавать для защиты нашей земли всем желающим, всем, способным защищать наш суверенитет. От каждого гражданина Украины зависит будущее нашего украинского народа. Каждый, у кого есть боевой опыт, и кто может присоединиться к обороне Украины, должен немедленно прибыть в соответствующие центры комплектации. МВД привлекает к защите государства ветеранов», — также сообщил Зеленский, слова которого приводит «Интерфакс — Украина».