Комитет солдатских матерей: российских срочников отправляют в Украину

Российских солдат-срочников перебрасывают к границе с Украиной. По сообщению Комитета солдатских матерей, их заставляют подписывать контракт.

Как пишет «Агентство» со ссылкой на Комитет, с начала недели правозащитникам поступили десятки звонков от матерей призывников. Те говорят, что их детей отправили к границе с Украиной и выдали бронежилеты и боевое оружие. Срочников заставляют подписывать контракты. Если кто-то отказывается, у них «отбирают военные билеты и ставят штамп, либо подписывают контракты за них».

Так, Комитету солдатских матерей известно об отправке солдат из четырех частей и Таманской дивизии в Белгородскую область. В том числе туда направили призывников, которые пришли служить в декабре 2021 года и не прошли подготовку. По закону, срочников могут отправить в зону боевых действий после четырех месяцев службы в армии. В Минобороны опровергают новости о переброске солдат.