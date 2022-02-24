Кремль о цели вторжения в Украину: «зачистить ее от пронацистски настроенных людей»

Сроки «специальной военной операции» будет определять президент как верховный главнокомандующий в зависимости от «результативности и сообразности», заявил журналистам Дмитрий Песков.

На вопрос о целях и что подразумевается под словами президента о денацификации он ответил: «В идеале нужно освободить Украину и зачистить ее от пронацистски настроенных людей». Спикер Кремля также подчеркнул необходимость «нейтрализации военного потенциала», который за последнее время «изрядно» подрос.

На вопросы, как далеко могут зайти российские войска, будет ли проводиться операция за пределами ЛНР и ДНР, участвует ли в ней Белоруссия, Песков ответил, что не может давать информацию по «военной, технологической, иной составляющей этой операции» и переадресовал журналистов в министерство обороны.

При этом Песков счел неприменимым термин «оккупация» в отношении Украины.

Фото: Минобороны Украины