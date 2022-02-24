Великобритания ввела санкции против ВТБ, «Аэрофлота», ОАК, ОСК и «Ростеха»

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил, что из-за вторжения России в Украину страна вводит санкции против ВТБ, «Аэрофлота», Объединенной авиастроительной корпорации, Объединенной судостроительной корпорации и «Ростеха».

По словам политика, Лондон замораживает все активы банка ВТБ и вводит ограничения на суммы, которые россияне могут держать на счетах в Британии. Джонсон также заявил о планах ограничить доступ российских банков к британской финансовой системе, а российским компаниям — зарабатывать на местном рынке и проводить платежи в долларах и фунтах стерлингов.

«Аэрофлоту» запрещено выполнять посадку своих самолетов в британских аэропортах.

Санкции предусматривают также отзыв лицензий на экспорт в Россию ряда высокотехнологичных товаров и товаров двойного назначения, в частности, электронных компонентов, которые могут использоваться для производства военных грузовиков.

Законопроект о запрете поставок в Россию высокотехнологичных товаров он обещал представить в ближайшие дни.

Помимо этого, британский премьер заявил о намерении продолжить обсуждение с коллегами из «Большой семерки» и НАТО возможности отключения России от системы межбанковской платежной системы SWIFT.

Фото: Downing Street