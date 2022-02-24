Актеры, режиссеры и писатели потребовали прекратить войну РФ против Украины

The New Times приводит текст полностью:

«Начавшаяся война России против Украины — это позор.

Это наш позор, но, к сожалению, нести ответственность за него придется еще и нашим детям, поколением совсем юных и не родившихся еще россиян. Мы не хотим, чтобы наши дети жили в стране-агрессоре, чтобы они стыдились того, что их армия напала на соседнее независимое государство. Мы призываем всех граждан России сказать нет этой войне.

Мы не верим в то, что независимая Украина представляет угрозу России или любому другому государству. Мы не верим в заявления Владимира Путина о том, что украинский народ находится под властью “нацистов” и нуждается в том, чтобы его „освобождали“.

Мы требуем прекратить эту войну».

Заявление подписали:

Борис Акунин, писатель

Дмитрий Быков, писатель

Иван Вырыпаев, драматург

Дмитрий Глуховский, писатель

Михаил Зыгарь, писатель

Владимир Мирзоев, режиссер

Дмитрий Муратов, журналист, лауреат Нобелевской премии

Леонид Парфенов, журналист

Ирина Прохорова, издатель

Чулпан Хаматова, актриса

Андрей Хржановский, режиссер

Илья Хржановский, режиссер