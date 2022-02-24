МИД Украины начал эвакуацию посольства в Москве

Министерство иностранных дел Украины объявило о начале эвакуации посольства в Москве, сообщается на сайте ведомства.

Также МИД отозвал в Киев временного поверенного в делах Украины в России и начал процедуру разрыва дипломатических отношений с РФ «в соответствии с нормами международного права».

«Наше государство пошло на такой шаг в ответ на акт вооруженной агрессии России против Украины, вторжение российских войск для уничтожения украинского государства, захвата силой украинской территории и установления оккупационного контроля», — сказано в тексте.

В МИД добавили, что «российская наступательная операция является нападением на суверенитет и территориальную цельность Украины», а также «грубым нарушением Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с РФ из-за российского вторжения.