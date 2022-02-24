Лукашенко отрицает участие войск Белоруссии во вторжении России в Украину

«Вот я прочитал: “Около 5 утра госграница Украины на участке России и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью”. Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции», — сказал Александр Лукашенко (цитата по БелТА).

Он сообщил, что обсудил ситуацию с Владимиром Путиным, который сказал ему, что «цель проведения операции однозначна: это прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях».

Лукашенко добавил, что сам предложил оставить в Белоруссии часть российских войск после совместных учений. Он объяснил это тем, что украинская армия проводила маневры близ границы с Белоруссией.

«Мне не стыдно об этом сказать: мы не были готовы прикрыть южное направление в данной ситуации, поскольку украинские подразделения — военные, не пограничные — выдвинулись к границе и начали проводить там маневры. Мы это видели, но у нас там никогда не было войск. Поэтому я предложил какую-то небольшую часть [российских войск] оставить там, на южных границах, пока мы своими Вооруженными Силами не заменим их», — заявил Лукашенко.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» с целью «демилитаризации и денацификации Украины».

Владимир Зеленский ввел в стране военное положение.

Минобороны РФ утверждает, что атакует только военные объекты, мирным жителям опасаться якобы нечего.

Погранслужба Украины заявила, что граница подверглась атаке России при поддержке Белоруссии. Москва пока не комментировала это сообщение.

Фото: БелТА