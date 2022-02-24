Чехия отозвала из России посла

Премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил о закрытии двух консульств России в Карловых Варах и Брно, отзыве для консультаций послов в России и Белоруссии и закрытии собственных генконсульств в Петербурге и Екатеринбурге, передает Reuters.

По данным Denik N, приостановлена выдача виз гражданам РФ.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что Россию необходимо отключить от системы межбанковского обмена информации SWIFT из-за вторжения в Украину. Он сравнил Москву с «безумцем» и призвал защищаться не только словами, но и действиями.

Ранее Земан был одним из тех, кто выступал за налаживание отношений с Россией и критиковал санкционную политику Запада.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине. Ее целью он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране военное положение.