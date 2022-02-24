Роскомнадзор обязал СМИ писать о войне с Украиной только по официальным источникам РФ

«Роскомнадзор информирует средства массовой информации, информационные ресурсы, что при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, они обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников», — говорится в заявлении на сайте федеральной службы.

Там отметили, что «распространение заведомо ложной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную статьёй 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения в виде административного штрафа на сумму до 5 млн рублей». РКН также пригрозил блокировкой таких материалов.

«Подчеркиваем, что именно российские официальные информационные источники располагают и распространяют достоверную и актуальную информацию», — заключили в Роскомнадзоре.