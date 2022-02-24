«Новая газета»: заявление Путина о начале войны записано 21 февраля

«Речь Путина об объявлении войны была записана еще вечером 21 февраля, в понедельник. Убедиться в этом можно, скачав видео с сайта Кремля и проверив его свойства», — сообщается в Twitter издания.

Судя по метаданным файла, видеообращение президент РФ было записано не позднее 19:00 мск 21 февраля

Как отмечает Conflict Intelligence Team, одежда Владимира Путина совпадает с костюмом, в котором он 21 февраля был на заседании Совета безопасности и на видео о признании ДНР и ЛНР.

Помимо этого, ростовские авиадиспетчеры в ночь на 24 февраля опубликовали извещение NОТАМ, закрывающее полёты вдоль границы с Украиной. Его начало датировано 16:13 мск 22 февраля.

CIT полагает, что масштабное вторжение России в Украину планировалось на 22 февраля, однако было отложено по неизвестным причинам.

Фото: «Новая газета»