Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 21 февраля

Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР

Макрон уговорил Путина и Байдена на двустороннюю встречу по Украине

Посольство США предупредило американцев об угрозе атак в метро и ТЦ в России

ЕС и США пригрозили отрезать РФ от международных финансовых институтов

Новое заседание по делу Навального назначили на завтра