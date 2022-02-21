Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 21 февраля

Главное
- Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Об этом президент России заявил в ходе телеобращения к гражданам РФ. Путин начал обращение с долгого экскурса в историю Украины, из которого следовало, что эту страну «можно и сегодня назвать “Украина имени Владимира Ильича Ленина”, он ее автор и архитектор». «Вы хотите декоммунизации? Мы можем показать вам, что такое настоящая декоммунизация», — сказал Путин, обращаясь к Украине. Он также заявил, что «Украина никогда не имела своей устойчивой традиции подлинной государственности». «Россия имеет право принимать меры ответной безопасности, именно так и будем поступать», — сказал Путин. Рассуждения президента об Украине продлились почти час. В заключении он сказал, что считает «необходимым принять дано назревшее решение — признать ДНР и ЛНР». Он сказал, что уже подписал указ. Путин попросил парламент поддержать это решение. «Россия 24» сразу же показала церемонию подписания указов о признании ДНР и ЛНР. Вместе с главами самопровозглашенных республик он подписал «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи». «Поздравляю вас», — сказал Владимир Путин Денису Пушилину и Леониду Пасечнику. На фоне сегодняшних событий фондовый рынок России упал до уровня осени 2008 года. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи обвалился на 10,5%, РТС — на 13,21%, в ходе вечерней сессии падение продолжилось, хоть и более медленно.
- «Надо понимать, что, скорее всего, эта операция очень долгосрочная. Не похоже, что многие из тех, кого вывезли, смогут вернуться назад. В рамках российской миграционной стратегии, которая была принята относительно недавно, все это отлично вписывается в нее. И те цифры, которые задавались, и по поводу которых эксперты поражались, откуда Кремль собирается взять этих людей, они как раз начинают постепенно биться с количеством людей, которые могут приехать из Донбасса. Там цифры около 500 тыс. в год, пока они перекрываются за счет мигрантов из Средней Азии, но в миграционной стратегии оговариваются как раз не мигранты, а более языково и культурно близкие, условно назовем, соотечественники. Их как раз сейчас вывозят в Россию с непонятными перспективами. На перспективу нескольких лет решаются проблемы демографии. У меня ощущение, что не главная, но одна из важных побочных линий — борьба за так называемый человеческий капитал», — заявил в комментарии The New Times политолог Иван Преображенский.
- «По тому, что происходит, можно сделать вывод, что меры Минских соглашений выполняться не будут. По всей вероятности, нынешнему режиму на Украине такое исполнение не нужно. На территории этих двух непризнанных образований проживает около 800 тысяч граждан РФ. Это наши с вами люди. Мы этот факт, как члены Совета безопасности, игнорировать не можем. Поэтому если ситуация будет развиваться по такому пути, то единственным выходом останется признание правосубъектности соответствующих территорий», — заявил на заседании зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
- «Фондовые индексы упали на 10-11%, доллар уже за 79 руб., евро намного выше 89 руб. с соответствующими инфляционными последствиями. Когда же дед, наконец, наиграется в войнушку?», — пишет председатель Гражданской инициативы Андрей Нечаев.
- «Время пришло. Дальше с этим мириться нельзя. Нужно принимать решение. Если признание разрешит эту проблему, а это очевидно, значит, мы должны пойти на этот шаг. Угрозы санкциями — больно, неприятно. Нас называют агрессором, но мы ни разу не заявляли о санкциях против Украины...», — отметила в ходе заседания Совбеза спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
- «Стенограмма заседания Совета безопасности - потрясающий пример саморазоблачения. Особенно впечатляет заявление Валентины Матвиенко "что Россия сделала плохого Украине?". Приезжайте в Киев и спросите, Валентина Ивановна. Вам ответят», — советует политик Борис Вишневский.
- Макрон уговорил Путина и Байдена на двустороннюю встречу по Украине. «Он предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем с соответствующими заинтересованными сторонами для обсуждения вопросов безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин оба согласились с идеей такого саммита в принципе», — сообщает Елисейский дворец. Отмечается, что повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах 24 февраля. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки со своей стороны заявила, что «президент Байден дал принципиальное согласие на встречу с президентом Путиным после этих контактов, опять же, если не произойдет вторжения».
- «У Путина есть конкретная цель, она вполне очевидна: заставить Запад признать его важным партнером, человеком, который может делать все, что угодно не только в России, но и в зоне ее влияния. Старый путинский проект “новой Ялты” поделить мир с Америкой, которую он считает единственным субъектом Запада. Чтобы выделили ему зону влияния, в которую входят, как минимум, Белоруссия, Украина, а как максимум, еще и Восточная Европа. И чтобы ему никто не указывал: что хочет в России, то и будет делать. Естественно, он хочет, чтобы ему признали Крым, сняли все санкции и признали Украину либо российским вассалом, либо позволили ему там переформатировать все, как он считает нужным, и никто бы не вмешивался. Белоруссию ему, судя по всему, уже отдали, про нее никто даже не спрашивает. А по Украине Запад уперся и, к его удивлению, решил побороться. Это поставило Путина в дурацкое положение, что он не может теперь отступить назад. Поэтому он сейчас пытается дожать до последнего и выторговать мир на условиях, которые можно продать внутри России как победу», — заявил в комментарии The New Times политолог Федор Крашенинников.
- Посольство США предупредило американцев об угрозе атак в метро и ТЦ в России. «По данным СМИ, имеют место угрозы нападений на торговые центры, железнодорожные станции и станции метро, а также другие общественные места в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в районах повышенной напряженности вдоль российской границы с Украиной», — сообщается на сайте дипмиссии.
- «Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнёрским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?» — отреагировала официальный представитель МИД Мария Захарова.
- Американская пресса сообщила о подготовке в РФ «расстрельного списка» украинцев. Об этом пишут The New York Times и The Washington Post со ссылкой на письмо представителя Соединенных Штатов в отделении ООН и других международных организациях в Женеве Батшебы Нелл Крокер верховному комиссару ООН по делам человека Мишель Бачелет. По информации изданий, Россия планирует широкомасштабные нарушения прав человека, которые в прошлом включали пытки, необоснованные задержания и похищения мирных жителей, говорится в письме. Возможными жертвами называются те, кто выступает против действий Москвы, российские и белорусские оппозиционеры, живущие в Украине, журналисты, борющиеся с коррупцией активисты, а также «уязвимые группы населения» ― представители ЛГБТ, религиозные и этнические меньшинства.
- ЕС и США пригрозили отрезать РФ от международных финансовых институтов. Это произойдет, если Россия вторгнется в Украину, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она добавила, что в случае эскалации ситуации будут введены также санкции на экспорт в Россию «срочно необходимых ей для модернизации и диверсификации своей экономики всех товаров, которые мы производим, и где мы доминируем на глобальном уровне, и поэтому им нет замены». В то же время Reuters со ссылкой на источники пишет, что администрация президента США подготовила санкции, запрещающие обрабатывать транзакции российских банков. Джо Байден также намерен внести несколько российских физических и юридических лиц в черный список, что исключит их из американской банковской системы, запретит торговлю с гражданами Соединенных Штатов и заморозит их активы в США.
- «Непосредственным последствием для рядового россиянина будет резкий скачок курса доллара. И не исключено, что он будет такой силы, что за этим последует банковская паника в том смысле, что люди побегут снимать доллары со счетов. И в ответ на это, возможно, правительство заморозит или национализирует долларовые вклады. Что касается россиян, которые инвестируют на зарубежном рынке, никто точно не знает, но вполне возможно, что все это будет заморожено. Сама по себе заморозка будет лишь заморозкой, дальше возможны переговоры. Но если реакция россиян будет панической, люди попробуют все это одновременно закрывать, банки не смогут выполнить обязательства и попросят правительство заморозить», — заявил The New Times экономист Константин Сонин.
- «Знающие люди говорят: чтобы даже самые жесткие санкции или серьезные последствия именно для простых людей, чтобы они их почувствовали, должно пройти года два. К тому же, даже если люди будут недовольны, я не очень понимаю, что они с этим будут делать. Люди в России не протестуют не потому, что им все нравится, а потому что их очень сильно бьют за протесты. Соответственно, пустые холодильники и очереди за хлебом не значат, что они будут бунтовать. Путин в этом смысле абсолютно не боится санкций, его позиция: пусть делают, что хотят, мы сделаем, что хотим, будем терпеть и перетерпим. Потому что на Западе меняются правительства, настроения, да и удар по экономике Запада тоже произойдет», — отметил в комментарии NT политолог Федор Крашенинников.
- «Сегодня нам говорят, что санкции не так страшны, потому что мировые рынки не смогут отказаться от российских энергоносителей. Но стоит помнить, что нефть и газ составляют 60% российского экспорта, еще 40% — это металлы, продовольствие, химия, промышленные товары и оборудование. И вот на этих рынках Россия в результате санкций будет быстро терять позиции, здесь ее есть, кем заменить. <…> Накопленное из-за санкций технологическое отставание, оторванность от мировой экономики, неучастие в цепочках добавленной стоимости и деградация образования приведут к тому, что Россия к середине этого столетия превратится в глубоко периферийную страну, и не сможет вернуться на трек того типа экономического роста, который к этому времени сложится в мировой хозяйственной системе. Это будет второе потерянное столетие», — полагает политолог Кирилл Рогов.
- Соседи Украины готовятся к наплыву беженцев. Подготовку на случай полномасштабного вторжения РФ в Украину начали Польша, Румыния и Словакия. По прогнозам, беженцев могут быть миллионы.
- CIT: техника РФ у границ Украины движется своим ходом, солдаты спят вповалку. Группа Conflict Intelligence Team сообщила, что переброска сил из регионов России, возможно, завершена «и по всей видимости идёт выход на исходные позиции для возможного наступления». Расследователи сделали такие выводы на основании фото и видео, появившихся в последние дни в открытых источниках. «Если раньше гусеничную технику (танки, БМП, САУ) везли почти исключительно на железнодорожных платформах и танковых транспортерах, то теперь они почти везде обычно движутся своим ходом. Более того, зачастую это движение происходит в считанных километрах от границы», — говорится в публикации. По информации группы, российские солдаты, сосредоточенные возле украинской границы, находятся в тяжелых условиях: спят в набитых битком помещениях и не получают централизованного питания. «Долго держать войска в таких условиях невозможно, поэтому в ближайшие дни можно ожидать либо наступления, либо частичного отвода войск», — отмечается в сообщении.
Репрессии
- Новое заседание по делу Навального назначили на завтра. Оно тоже пройдет в актовом зале ИК-2 Покрова. Сегодня суд начал заслушивать свидетелей. Первым выступил Виталий Серуканов, бывший юрист ФБК**. Теперь он работает ведущим на телеканале RT и ведет шоу «Прекрасная Россия бу-бу-бу». Он путался в показаниях, в итоге суд постановил зачитать письменную версию показаний, которые свидетель дал следствию. Параллельно адвокаты и Навальный задавали Серуканову вопросы, тот отвечал невразумительно. Допрос сопровождася саркастическими комментариями Навального. Следующим свидетелем обвинения стал бывший сотрудник ФБК** Федор Горожанко. Он работал в фонде до 2019 года и занимался почтовыми рассылками. В 2021 году в сети оказалась база сторонников Навального, после этого ФБК обвинил Горожанко в причастности к «сливу», поскольку у него был доступ к данным. Горожанко эти обвинения отрицал. На сегодняшнем заседании он заявил, что Навальный законно занимался политической деятельностью на основе своих убеждений.
- «Сколько Навальный будет сидеть, зависит не от юридического, а от политического решения», — заявил соратник оппозиционера Иван Жданов в интервью главному редактору The New Times Евгении Альбац. Полностью интервью можно прочитать на нашем сайте.
- «Виталий Серуканов в суде говорит, что люди поддерживают Навального только за деньги. Я вот не знаю ни одного случая, когда бы человеку заплатили за поддержку Навального. Зато знаю, что Серуканову платят 750 тысяч за “разоблачения”», — отмечает пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
- «Собственно, если вы думаете, что Серуканову платят за его никому ненужные ролики или посты, то ошибаетесь, ему платили за эти самые показания. Которые ни о чем, но других нет, а совсем без показаний нельзя, — уверен блогер Кирилл Шулика.
- «Жанр “разочаровавшийся сторонник” — мой самый любимый. Можно любую собственную подлость или слабость оправдать разочарованием и спокойно переметнуться туда, где удобно. Странно, что RT так легко подбирает убогих, ведь может наступить день, и тот же Серуканов будет выступать на суде у своих нынешних работодателей и обвинять в хищениях их», — полагает член федерального собрания «Яблока» Кирилл Гончаров.
- Бюджетников Кубани заставляют перечислять деньги в пользу донбасских беженцев. Медиков и учителей Краснодарского края «в добровольно-принудительном порядке» заставляют перечислять в пользу беженцев свой однодневный заработок, сообщил глава местного отделения «Яблока» Александр Коровайный. По его словам, в чате медицинских сотрудников Ейского района возмущены тем, что при средней зарплате в 15 тыс. рублей им нужно отдавать деньги прибывшим с Донбасса. Подобные призывы распространяются среди учителей Ейска. «Что-то наши олигархи не спешат жертвовать на помощь беженцам. Зато у самых малоимущих отбирают копейки», — заявил Коровайный.
- «Власти готовили эту программу эвакуации как минимум с начала этого года, и для этого создавались соответствующие структуры. Но поскольку это должно было стать неожиданностью, уровень информированности был очень низкий, то есть информация была буквально у нескольких человек, а остальные сами не очень понимали, что делали, даже если их принимали в эти процессы и давали им поручения. Все выглядит так же, как в 2008 году, когда шла эвакуация из Южной Осетии. Я тогда общался с тогдашним главой Северной Осетии, вначале он отрицал даже сам факт эвакуации, но неформально источники в руководстве республики говорили, что идет именно подготовка к войне. Тогда это все развернулось за пять дней до начала военных действий. Приблизительный тайминг мы можем отсчитывать и сейчас», — заявил NT политолог Иван Преображенский.
- «Россия подготовила показательные места для приема переселенцев, фактически — места для телепропаганды, только там немногие сотни коек, даже не тысячи. Для остальных десятков тысяч приехавших не готово по большому счёту ничего. <…> Отдельная ситуация: как сами жители России, многократно обманутые властями, обездоленные, бедные, обозлённые на власть, воспринимают появление десятков тысяч новых “соседей”. Это бомба, причем не сильно замедленного действия. Конечно, власти России цинично рассчитывают на сотни тысяч голосов новых граждан на выборах, в первую очередь в 2024 году. 2021 год это показал очень зримо. Или привезут, или нарисуют, и ДЭГ поможет», — отмечает политик Лев Шлосберг.
Расследование
- У семьи президента Казахстана нашли квартиры в Женеве и офшоры. Об этом говорится в совместном материале издания «Vласть» и Центра исследования коррупции и организованной преступности. В конце 1990-х годов в швейцарском банке Credit Suisse был открыт счёт для тогдашней жены Касыма-Жомарта Токаева Надежды и их 14-летнего сына Тимура. В 2011 году вклад был закрыт, а через год семья создала две офшорные компании на Британских Виргинских островах. В те годы Токаев занимал посты министра иностранных дел, премьер-министра и спикера сената. На имя Тимура Токаева также зарегистрированы три квартиры в Женеве и окрестностях и несколько объектов недвижимости в Москве. Стоимость этого имущества оценивается почти в 8 млн долларов.
**Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан экстремистским и запрещен в России