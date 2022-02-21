Европа и США пригрозили отрезать Россию от международных финансовых институтов

Как заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Москва будет отрезана от международных финансовых рынков и лишена доступа к основным экспортным товарам Запада в случае нападения на Украину.

«Россия в принципе была бы отрезана от международных финансовых рынков», — сказала она в интервью немецкому телеканалу ARD.

Фон дер Ляйен добавила, что в случае эскалации ситуации будут введены также санкции на экспорт в Россию «срочно необходимых ей для модернизации и диверсификации своей экономики всех товаров, которые мы производим, и где мы доминируем на глобальном уровне, и поэтому им нет замены». Глава ЕК пояснила, что считает слабым местом Москвы ее зависимость от экспорта ископаемого топлива.

Она отметила, что этот сектор российской экономики нуждается в модернизации, и 2именно это стало бы невозможным в случае введения дальнейших санкций».

В свою очередь Reuters со ссылкой на источники пишет, что администрация президента США подготовила санкции, запрещающие обрабатывать транзакции российских банков. Это произойдет в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину. Уточняется, что Джо Байден также намерен внести несколько российских физических и юридических лиц в черный список (SDN-лист), что исключит их из американской банковской системы, запретит торговлю с гражданами Соединенных Штатов и заморозит их активы в США.