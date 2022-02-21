Посольство США предупредило американцев об угрозе атак в метро и ТЦ в России

«По данным СМИ, имеют место угрозы нападений на торговые центры, железнодорожные станции и станции метро, а также другие общественные места в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в районах повышенной напряженности вдоль российской границы с Украиной», — говорится в заявлении.

Дипломаты призвали граждан следить за обстановкой в местных и зарубежных СМИ, избегать скопления людей, быть бдительными в популярных туристических местах, иметь при себе удостоверение личности и визу, продумать варианты эвакуации без помощи властей США.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова поинтересовалась, передавала ли американская сторона эти данные Москве. «Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнёрским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?» — написала она в Telegram.