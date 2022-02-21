Фондовый рынок РФ рухнул на фоне возможного признания Москвой независимости ДНР и ЛНР

Как передаёт РБК со ссылкой на данные торгов, индекс Мосбиржи рухнул на 14,2% на торгах, на минимуме достигнув отметки 2910,49 пункта. В последний раз такое происходило в ноябре 2008 года.

Индекс РТС в течение дня падал на 17,3%, до 1152,14 пункта. Это крупнейший обвал с октября 2008-го.

По итогам основной сессии индекс Мосбиржи упал на 10,5%, РТС — на 13,21%. Издание отмечает, что в ходе вечерней сессии снижение замедляется.

Падение фондовых индексов ускорилось сегодня сразу после того, как главы ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик. Однако президент России решил сначала обсудить это Советом безопасности. За время заседания рынки продолжали валиться, курс доллара взлетел почти до 80 рублей, евро пробил 90.

Отмечается, что большие потери несут и многие голубые фишки , а также менее ликвидные акции.

Так, обыкновенные акции Сбербанка в ходе торгов в моменте обвалились на 21,96%, опустившись до отметки ₽195,26 за бумагу. В последний раз на таком уровне они торговались в ноябре 2020 года.

В лидерах падения также оказались акции VK, «Газпрома», ПИКa, ВТБ и TCS Group.