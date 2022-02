Американская пресса сообщила о подготовке в РФ списка украинцев для ареста или убийства

Об этом пишут The New York Times и The Washington Post со ссылкой на письмо представителя Соединенных Штатов в отделении ООН и других международных организациях в Женеве Батшебы Нелл Крокер верховному комиссару ООН по делам человека Мишель Бачелет.

По информации изданий, Россия планирует широкомасштабные нарушения прав человека, которые в прошлом включали пытки, необоснованные задержания и похищения мирных жителей, говорится в письме.

Возможными жертвами называются те, кто выступает против действий Москвы, российские и белорусские оппозиционеры, живущие в Украине, журналисты, борющиеся с коррупцией активисты, а также «уязвимые группы населения» ― представители ЛГБТ, религиозные и этнические меньшинства.

«У нас также есть достоверная информация, что российские войска, скорее всего, будут применять смертоносные меры для разгона мирных протестов или иным образом противодействовать мирным проявлениям предполагаемого сопротивления со стороны гражданского населения», ― говорится в письме Крокер.

19 февраля Джо Байден заявил, что, по его мнению, Владимир Путин уже принял решение о вторжение в Украину. В России отрицают эти обвинения.