Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР

Владимир Путин начал обращение с долгого экскурса в историю Украины, из которого следовало, что эту страну «можно и сегодня назвать “Украина имени Владимира Ильича Ленина”, он ее автор и архитектор».

«Вы хотите декоммунизации? Мы можем показать вам, что такое настоящая декоммунизация», — сказал Путин, обращаясь к Украине.

Он также заявил, что «Украина никогда не имела своей устойчивой традиции подлинной государственности».

«Россия имеет право принимать меры ответной безопасности, именно так и будем поступать», — сказал Путин.

Рассуждения президента об Украине продлились почти час. В заключении он сказал, что считает «необходимым принять дано назревшее решение — признать ДНР и ЛНР». Он сказал, что уже подписал указ. Путин попросил парламент поддержать это решение.

«Россия 24» сразу же показала церемонию подписания указов о признании ДНР и ЛНР. Вместе с главами самопровозглашенных республик он подписал «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи». «Поздравляю вас», — сказал Владимир Путин Денису Пушилину и Леониду Пасечнику.

Сегодня ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость. Это произошло за несколько минут до начала трансляции внеочередного заседания Совета безопасности РФ под председательством Владимира Путина. В ходе заседания члены Совета единогласно поддержали идею признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Фото: скриншот трансляции