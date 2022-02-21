Путин о признании ДНР и ЛНР: решение будет принято сегодня

В ходе заседания члены Совета единогласно поддержали идею признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Телеканал «Дождь»* обратил внимание, что заседание, вероятно, прошло за несколько часов до его трансляции по федеральным телеканалам. Такой вывод можно сделать, если присмотреться к наручным часам министра обороны Сергея Шойгу — на них видно, что на момент его выступления еще не было 13 часов. Также в кадре было показано, как генпрокурор Игорь Краснов возвращается от трибуны к своему месту, но его выступление не показали.

Сегодня ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой признать их независимость. Позднее в анонимных Telegram-каналах появилась информация, что главы самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник уже прибыли в Москву. Подтверждения этой информации пока нет.

*«Дождь» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

Фото: скриншот трансляции