ДНР и ЛНР попросили Россию признать их независимость

По словам Пушилина, украинские власти решились на силовое решение конфликта.

«От имени народа всего народа просим вас признать ДНР как независимое, демократическое, правовое и социальное государство. Также просим рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ДНР и РФ, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны», — говорится в обращении главы ДНР, которое показал телеканал «Россия-24».

«С целью недопущения массовой гибели мирного населения республики, 300 тысяч из которых являются гражданами России, прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской народной республики», — в свою очередь сказал Пасечник.



На этом фоне доллар приблизился к 80 рублям, евро достиг отметки 90 рублей.

