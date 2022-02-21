В ИК-2 Покрова продолжается суд по новому делу Навального

Предыдущее заседание прошло 15 февраля, NT вел онлайн. Сегодня обвинение продолжает исследовать доказательства.

Прокурор Тихонова заявляет о необходимости устранить противоречия в показаниях Серуканова на следствии и сейчас. Адвокат Михайлова возражает, поскольку не указано, в чем конкретно противоречия. Судья Котова, однако, соглашается с прокурором и решает огласить показания свидетеля, данные на следствии.

Начались вопросы адвокатов к свидетелю. Ольга Михайлова спрашивает, испытывает ли Серуканов неприязнь к подсудимому. Тот юлит, судья просит отвечать конкретнее. Тогда свидетель говорит: «Нет». Аналогично он отвечает и на те же вопросы об остальных из ФБК**. По поводу отношения непосредственно к Фонду борьбы с коррупцией** Серуканов говорит, что ненавидит эту организацию и хочет уничтожить ее.

Заседание продолжилось после перерыва. Навальный допрашивает свидетеля. Он пытается добиться от Серуканова ясных ответов, что он работает на RT и получает там зарплату в 1 млн рублей. Серуканов путается в показаниях, судья снимает вопросы Навального.

Навальный отрицает, что потратил 900 тысяч рублей на ювелирные украшения. Серуканов говорит, что они были куплены со счета Леонида Волкова. Суд объявляет перерыв до 15:30

Серуканов подробно рассказывает, как была устроена работа штабов Навального**, как федеральный штаб взаимодействовал с региональными, кто за что отвечал. Говорит, что центром принятия решений были Алексей Навальный, Иван Жданов и Леонид Волков.

Серуканов долго рассказывает об Иване Жданове и о предвыборных кампаниях, в которых участвовал Алексей Навальный и его сторонники.

Серуканов говорит, что Навальный тратил деньги на «люксовые поездки» и ювелирные украшения. Свидетель уверен, что политик не сможет ответить на вопрос, куда делись деньги. Он также упоминает «рюкзачок» с деньгами, с которым Навальный, по его словам, ходил в стриптиз-клуб.

Прокурор просит прервать изучение письменных доказательств и допросить трех свидетелей. Первым приглашают Виталия Серуканова. Это бывший юрист ФБК**. Теперь он работает ведущим на телеканале RT и ведет шоу «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

Адвокат Ольга Михайлова попросила суд всё-таки разрешить защите пронести ноутбуки и диктофоны в актовый зал, где проходит заседание. Она также ходатайствовала, чтобы Навальному разрешили сменить робу на гражданскую одежду. Прокурор выступила против. Судья поддержала сторону обвинения и отклонила ходатайство защиты в полном объеме.



Заседание продолжилось после перерыва. Адвокат Евгений Саломатов ознакомился с материалами и попросил освободить его от дальнейшего участия в процессе, чтобы проанализировать полученную информацию. Стороны не против, его отпустили.

Новому адвокату Алексея Навального Евгению Саломатову не дали ознакомиться с делом. Он попросил суд дать ему ознакомиться с документами, поскольку в актовый зал колонии, где проходит выездное заседание Лефортовского суда Москвы, нельзя проносить технику и фотографировать материалы. Навальный поддержал просьбу адвоката. Прокурор говорит, что не возражает и предлагает отложить разбирательство. Судья объявила перерыв на час.

Фото: «Дождь»*

*«Дождь» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

**Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан экстремистским и запрещен в России