СМИ: медиков и учителей Кубани заставляют перечислять однодневный заработок в пользу беженцев

Бюджетников Кубани «в добровольно-принудительном порядке» заставляют перечислять в пользу беженцев свой однодневный заработок. Об этом сообщило издание «Кавказ.Реалии»* со ссылкой на главу местного отделения «Яблока» Александра Коровайного. По его словам, в чате медицинских сотрудников Ейского района Краснодарского края возмущены тем, что при средней зарплате в 15 тыс. рублей им нужно отдавать деньги прибывшим с Донбасса. Предложение перечислить заработок за день поступило им от начальства «в утвердительной форме». Подобные призывы распространяются среди учителей Ейска.

«Что-то наши олигархи не спешат жертвовать на помощь беженцам. Зато у самых малоимущих отбирают копейки», — заявил Коровайный.

Ранее Znak.com сообщил, что в Свердловской области ради беженцев выписали пациентов больницы. По их словам, по домам отправили даже тех, кто лежал там на реабилитации после инсульта, а также больных коронавирусом. При этом сообщение о выселении пришло людям в четыре часа утра. Альтернативы для продолжения реабилитации пациентам не предложили. Люди отмечают, что в регионе много не функционирующих пионерских лагерей, которые могли бы без потерь принять эвакуированных.

Людей из самопровозглашенных ДНР и ЛНР стали вывозить в Россию 18 февраля. По официальным данным, границу пересекли более 61 тыс. человек. Первую ночь они большинство из них провели в автобусах. Шесть регионов уже ввели режим ЧС из-за приема беженцев.

*«Кавказ.Реалии» внесен в список СМИ-иностранных агентов.

