Макрон уговорил Путина и Байдена на двустороннюю встречу по Украине

«Он [Макрон] предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем с соответствующими заинтересованными сторонами для обсуждения вопросов безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин оба согласились с идеей такого саммита в принципе», — сообщает Елисейский дворец.

Отмечается, что повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах 24 февраля.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки со своей стороны заявила, что «президент Байден дал принципиальное согласие на встречу с президентом Путиным после этих контактов, опять же, если не произойдет вторжения».

В Кремле эту инициативу не комментировали. После телефонных переговоров Владимира Путина и Эммануэля Макрона, прошедших 20 февраля, в сообщении пресс-службы президента РФ не упоминался саммит.

В последние дни в Донбассе в несколько раз выросло количество обстрелов на линии соприкосновения. 18 февраля власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили эвакуацию жителей в Россию. Из-за этого в нескольких регионах РФ ввели режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа эвакуированных жителей Донбасса.

Фото: Минобороны РФ