CIT: техника РФ у границ с Украиной движется своим ходом, солдаты спят вповалку

Группа Conflict Intelligence Team сообщила, что переброска сил из регионов России к границам Украины, возможно, завершена «и по всей видимости идёт выход на исходные позиции для возможного наступления». Расследователи сделали такие выводы на основании фото и видео, появившихся в последние дни в открытых источниках.

«Если раньше гусеничную технику (танки, БМП, САУ) везли почти исключительно на железнодорожных платформах и танковых транспортерах, то теперь они почти везде обычно движутся своим ходом. Более того, зачастую это движение происходит в считанных километрах от границы», — говорится в публикации.

По информации группы, российские солдаты, сосредоточенные возле украинской границы, находятся в тяжелых условиях: спят в набитых битком помещениях и не получают централизованного питания.

«Долго держать войска в таких условиях невозможно, поэтому в ближайшие дни можно ожидать либо наступления, либо частичного отвода войск», — отмечается в сообщении.

Как уточняет «Радио Свобода»*, подлинность фотографии с российскими военнослужащими, спящими вповалку, не подтверждена.

По оценкам Запада, Россия сосредоточила у границ с Украиной около 150 тысяч военнослужащих.

Ситуация зоне конфликта в Донбассе в последние дни обострилась. ФСБ утверждает, что отдельные снаряды со стороны Украины залетают на российскую территорию. Запад опасается, что Москва может использовать это как предлог для вторжения.

*«Радио Свобода» включено Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

Фото: CIT