Close

#Новости

#Украина

#Россия/мир

CIT: техника РФ у границ с Украиной движется своим ходом, солдаты спят вповалку

21.02.2022

По версии расследователей, это означает, что вскоре начнется либо наступление, либо отвод войск

Группа Conflict Intelligence Team сообщила, что переброска сил из регионов России к границам Украины, возможно, завершена «и по всей видимости идёт выход на исходные позиции для возможного наступления». Расследователи сделали такие выводы на основании фото и видео, появившихся в последние дни в открытых источниках.

«Если раньше гусеничную технику (танки, БМП, САУ) везли почти исключительно на железнодорожных платформах и танковых транспортерах, то теперь они почти везде обычно движутся своим ходом. Более того, зачастую это движение происходит в считанных километрах от границы», — говорится в публикации.

По информации группы, российские солдаты, сосредоточенные возле украинской границы, находятся в тяжелых условиях: спят в набитых битком помещениях и не получают централизованного питания.

«Долго держать войска в таких условиях невозможно, поэтому в ближайшие дни можно ожидать либо наступления, либо частичного отвода войск», — отмечается в сообщении.

Как уточняет «Радио Свобода»*, подлинность фотографии с российскими военнослужащими, спящими вповалку, не подтверждена.

По оценкам Запада, Россия сосредоточила у границ с Украиной около 150 тысяч военнослужащих.

Ситуация зоне конфликта в Донбассе в последние дни обострилась. ФСБ утверждает, что отдельные снаряды со стороны Украины залетают на российскую территорию. Запад опасается, что Москва может использовать это как предлог для вторжения.

 

*«Радио Свобода» включено Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

Фото: CIT

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.