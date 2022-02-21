ФСБ: выпущенный с территории Украины снаряд разрушил погранпункт РФ в Ростовской области

«21 февраля в 9:50 выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов пограничного управления ФСБ России по Ростовской области», — говорится в сообщении Федеральной службы безопасности.

По информации источника РБК в ФСБ, снаряд попал в пограничный пункт на хуторе Щербаково в Ростовской области. Это мариупольское направление, где граница контролируется силами ДНР.

На видео, опубликованном государственными российскими СМИ, показана разрушенная будка, вокруг которой нет никакой инфраструктуры.

Фото: ФСБ РФ

