У семьи президента Казахстана нашли квартиры в Женеве и офшоры

Об этом говорится в совместном материале издания «Vласть» и Центра исследования коррупции и организованной преступности.

В то время в швейцарском банке Credit Suisse был открыт счёт для тогдашней жены Касыма-Жомарта Токаева Надежды и их 14-летнего сына Тимура. В 2011 году вклад был закрыт, а через год семья создала две офшорные компании на Британских Виргинских островах. В те годы Токаев занимал посты министра иностранных дел, премьер-министра и спикера сената.

На имя Тимура Токаева также зарегистрированы три квартиры в Женеве и окрестностях и несколько объектов недвижимости в Москве. Стоимость этого имущества оценивается почти в 8 млн долларов.

Фото: AP