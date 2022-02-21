The Guardian: соседи Украины готовятся к наплыву беженцев

Польша, Румыния и Словакия начали подготовку к возможному приему беженцев с украинской территории. По прогнозам, перемещение может затронуть миллионы человек в случае полномасштабного российского вторжения, пишет The Guardian.

В частности, об этом заявил замглавы МВД Польши Мацей Вансик. На прошлой неделе мэр польского города Цеханов Кшиштоф Косинский заявил, что составляет список мест для размещения беженцев, это могут быть общежития и спортивные сооружения. Издание отмечает, что в этой стране проживает примерно 2 млн украинцев, в том числе те, кто переехал после конфликта 2014 года.

Румыния также рассматривает возможность «неконтролируемого притока беженцев» в случае нападения России на Украину. Глава МВД страны заявил, что власти анализируют, сколько лагерей можно установить максимум за сутки. О подготовке к приему беженцев заявили и в Словакии. Правозащитные организации, тем временем, критикуют администрации стран за то, что во время миграционного кризиса на границе Польши и Украины такой готовности не было, и называют это «двойными стандартами» и «расизмом».

По словам главы украинского Минфина Сергея Марченко, благодаря безвизовому режиму «те, кто хотел уехать, уже сделали это». Чиновник считает, что в случае эскалации конфликта в Европу отправится меньшая часть оставшихся в Украине жителей.