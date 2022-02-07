Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 7 февраля

Макрон прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным

Шольц пообещал РФ «очень масштабные, очень жесткие» санкции

В Совфеде предложили поражать в правах компании с иностранным участием

Состояние здоровья арестованного ректора Шанинки ухудшилось

Подросток из Канска выступил с последним словом по делу о «террористической деятельности»