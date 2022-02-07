Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 7 февраля

Главное
- Эммануэль Макрон прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Перед поездкой президент Франции называл ключевой темой встречи снижение напряженности ситуации вокруг Украины. Спикер Кремля Дмитрий Песков говорил журналистам, что переговоры ожидаются достаточно продолжительными.
- «Мы должны защитить наших европейских братьев, предложив новый баланс, который позволит сохранить их суверенитет и мир. Это должно делаться с уважением к России и с пониманием современных травм этой великой нации и великой страны», — заявил Эммануэль Макрон перед визитом в Москву.
- «Конечно, ситуация слишком сложна, чтобы ожидать решительных переломов в ходе одной встречи, но мы знаем, и сам Макрон говорил об этом Путину, что он едет с определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности в Европе», — говорил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
- «Дело в том, что уже градус в западных СМИ по поводу так называемого вторжения набран такой, что невозможно просто так выйти и сказать: “Не, все, вторжения не будет”. Поэтому все, я думаю, набирают очки: вот мы все вместе собрались, вторжения не будет. Теперь можно мы дальше будем заниматься бизнесом? Вот у нас “Северный поток — 2” есть, внешнеэкономические контракты», — полагает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
- «Все надеются, что Россия на самом деле не собирается первой нападать на Украину. Могут быть ответные действия, если Украина при помощи своих западных кураторов развяжет войну на востоке. Но если Россия первая не нападает, тогда многие страны отделаются риторикой, что да, конечно, что если нападут, то мы ответим, но превентивно санкции мы вводить не будем», — считает политолог Марат Баширов.
- Шольц пообещал России «очень масштабные, очень жесткие» санкции в случае вторжения в Украину. «Мы провели с нашими союзниками в ЕС и США конкретные приготовления, мы обсуждаем возможные санкции — это очень масштабные, очень жесткие санкции, если будет необходимо, хотя сейчас все наши усилия устремлены на то, чтобы в них не было необходимости», — заявил канцлер ФРГ. Он не исключил, что санкции коснутся и «Северного потока – 2». Олаф Шольц добавил, что Германия не будет поставлять Украине летальное оружие, поскольку никогда не отправляет его в кризисные регионы.
- «Более основательным сценарием [Кремля — прим. NT] представляется сочетание трех целей: (1) значительное расширение контроля над восточной частью Украины и создание "Новороссии", соединяющей Россию и Крым; (2) создание на этой основе переговорной позиции для обмена этих или части этих территорий на "легализацию" Крыма и, возможно, других территорий как "российских"; (3) в случае неудачи таких переговоров создание ситуации полного дедлока в отношениях с Западом, обеспечивающего "железный занавес" в культурной, политической сферах и большей части экономических отношений, укрепление антизападничества как эшелонированной государственной доктрины — своего рода "иранизация" России. Суть в том, что негативный сценарий (3) вполне устраивает "путинскую группу"», — уверен политолог Кирилл Рогов.
- «В краткосрочном плане из озвученных самое жесткое — что Россия может быть финансово отделена от мировой системы расчетов, то есть отключение от системы SWIFT. Ограничение доступа к технологиям может иметь более долгосрочный эффект. И он уже в какой-то степени работает. Озвучивалось, что Запад может предпринять действия, которые будут препятствовать расчетам в долларах всем российским компаниям. Или избранным российским компаниям, госбанкам. И каким-то отдельным государственным компаниям…Закрыть или заморозить корсчета российских финансовых институтов в иностранных банках. Поскольку любой расчет в долларах вне России либо из России требует операций с корсчетами в иностранных банках, то, как только они остановились, так операции невозможны. Если по евро корсчета останутся — можно так предположить, — тогда это полумера, безусловно, вредная, но не смертельная. Но могут и в евро запретить. Это эквивалентно блокированию SWIFT», — заявил NT банкир Олег Вьюгин.
- Мэр Лондона потребовал выявить приближенных к Путину среди владельцев недвижимости. Садик Хан на фоне роста напряженности в отношениях с Россией призвал власти Великобритании выполнить свое обещание десятилетней давности по созданию реестра иностранной собственности. Согласно исследованию Центра публичных данных, в Лондоне находится более трети от общего числа английских объектов недвижимости, зарегистрированных на иностранных граждан или компании. Сколько из них принадлежит приближенным к Владимиру Путину, неизвестно.
- Китаю дорого обойдется поддержка российского вторжения в Украину, заявил Джейк Салливан. Санкции, которые введут США, если Россия нападет на Украину, затронут и экономику КНР, и их несоблюдение повлечет штрафные меры для Пекина, заявил советник Джо Байдена по нацбезопасности. По его словам, в Китае понимают, что не в состоянии «компенсировать России экономические потери, которые могут вызвать санкции».
- Производителям смартфонов грозит потеря $10 млрд в случае санкций против РФ. Эту сумму Apple, Samsung, Xiaomi и Realme могут потерять, если США запретят поставлять свою микроэлектронику в Россию, подсчитали аналитики. По их мнению, половина этой суммы придется на Apple, доля крупнейших вендоров (Apple, Samsung, Xiaomi и Realme) упадет с более чем 80% до 10–20%.
- «Цены на смартфоны крупнейших брендов вырастут на 15–20%, увеличится параллельный импорт оригинальных моделей из соседних стран неавторизованными посредниками, импорт телефонов китайских и российских брендов, в первую очередь собственных торговых марок розничных сетей и телеком-операторов… При блокировании брендов через Android китайские производители перейдут на альтернативные операционные системы, например Harmony от Huawei», — полагает руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков.
Контрсанкции
- В Совфеде предложили поражать в правах компании с иностранным участием. Автор инициативы сенатор Константин Долгов объяснил это обеспечением «обороноспособности и безопасности государства». Политик предложил изменить статью 49 Гражданского кодекса». Он считает необходимым дополнить ее формулировкой о том, что юрлица могут быть ограничены в правах «в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства (включая повышение уровня технологической, информационной и экономической устойчивости)», если в составе совладельцев этих юрлиц есть иностранные компании и лица, а также лица без гражданства. Против инициативы сенатора уже выступил Минюст. Там считают, что повышение уровня технологической, информационной и экономической устойчивости не относится к вопросам обороноспособности и безопасности государства, а предлагаемые нормы противоречат Конституции России, создадут ограничения и риски для российских компаний с иностранным участием и приведут к ухудшению инвестиционного климата в стране.
- Кабмин РФ провел совещания по подготовке к санкциям за вторжение в Украину. Сообщается, что они прошли на минувшей неделе, их проводил первый вице-премьер Андрей Белоусов. С отчетами выступали представители реального, финансового и инфраструктурного секторов, а также «Почта России», «Аэрофлот» и «РЖД». Обсуждались результаты стресс-тестов компаний и системно-значимых банков. «Отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят — катастрофа».
- «В части инфраструктуры мы смотрим только на китайских подрядчиков. На Huawei конкретно никто не настаивает, но это рекомендация, которую стоит учитывать в текущих условиях», — заявили в крупном госбанке.
Репрессии
- Состояние здоровья арестованного ректора Шанинки ухудшилось. Сергей Зуев не может сам встать с кровати, сообщил член ОНК Москвы Александр Хуруджи. «В течение нескольких месяцев ректор Шанинки лишён семейных контактов, ему не разрешают ни свидания, ни звонки», — добавил правозащитник, который регулярно посещает ученого в СИЗО. По его мнению, в медсанчасти следственного изолятора Зуеву не могут предоставить необходимого лечения, а в гражданскую больницу ректора не переводят. ФСИН при этом сочла состояние фигуранта «удовлетворительным». Ректор Шанинки проходит обвиняемым по делу экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой о хищении более 21 млн рублей, принадлежащих «Фонду новых форм развития образования». Своей вины Зуев не признает.
- «Защита Сергея Зуева снова будет подавать ходатайство об изменении ему меры пресечения: никаких следственных действий с ним не происходит, последний раз следователь приходил 28 декабря, а здоровье нашего ректора, скажем так, не улучшается. Сейчас он в больнице Матросской тишины (где недавно арестовали главврача, так что теперь оттуда в гражданскую больницу, даже в зловещей славы 20-ю, никому выхода не будет). <…> Для ходатайства нужно собрать личные поручительства», — пишет политолог Екатерина Шульман.
- «Лечение явно неэффективно, так как невозможно в условиях следственного изолятора наблюдать и лечить тяжелейшие кардиологические, неврологические и сосудистые заболевания, требующие ежедневно сложной аппаратуры и профильных узких специалистов. Во ФСИН говорят, что состояние здоровья у него удовлетворительное. Путин говорил о том, что Зуева держать в СИЗО нет никакого смысла. Но держат, а мы не удивлены», — отметил блогер Кирилл Шулика.
- Суд в Москве взыскал с Любови Соболь 350 тысяч рублей по иску Евгения Пригожина. Он касался ролика, опубликованного телеканалом «Царьград» в 2019 году. В нем Пригожина обвиняли в причастности к нападению на мужа Соболь, антрополога Сергея Мохова. В 2020-м Тверской суд Москвы обязал «Царьград» и Соболь удалить видео и выпустить опровержение. Соратница Алексея Навального пыталась оспорить решение, но Мосгорсуд отказал ей.
- Суд оштрафовал «Медиазону»* и ее главного редактора. Изданию назначено денежное взыскание в 40 тысяч рублей, Сергею Смирнову* — 4 тысячи. Причиной стало неуказание в публикации на запрет деятельности в России штабов Навального** в новости о приговоре по «Санитарному делу», сообщил адвокат Александр Альдаев.
- Подросток из Канска выступил с последним словом по делу о «террористической деятельности». Никита Уварова рассказал, что они с друзьями (другими фигурантами) обсуждали в интернете политику. «Мне было больно от того, что у меня в стране репрессируют людей, гражданских активистов, которые желают стране добра и выступают за ее благополучие. Теперь же, к сожалению, я на своем опыте испытал деспотизм недобросовестных сотрудников системы», — заявил 16-летний подросток. Он также рассказал, какое давление оказывали на него и его близких силовики. «Если мне дадут реальный срок, я буду отбывать его с чистой совестью и достоинством», — сказал Уваров. Он добавил, что «просто хотел бы доучиться, получить образование и уехать куда-нибудь далеко отсюда, чтобы никого здесь из спецслужб не нервировать и самому не нервничать». Ранее сторона обвинения запросила для него девять лет колонии. Оглашение приговора ожидается до конца недели.
*«Медиазона» и Сергей Смирнов включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»
**Штабы Навального признаны в России экстремистским движением и запрещены