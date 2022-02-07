Салливан: Китаю дорого обойдется поддержка российского вторжения в Украину

Санкции, которые введут, если Россия вторгнется в Украину, затронут и китайскую экономику, и их несоблюдение повлечет штрафные меры для КНР. Об этом, как передает Politico, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Политик сказал, что, по его мнению, в КНР понимают, что не в состоянии «компенсировать России экономические потери, которые могут вызвать санкции». По его словам, если окажется, что Китай поддерживает Москву в ситуации с вторжением, Пекин «понесет расходы».

Ранее в воскресенье Салливан заявил NBC, что в английской версии совместного заявления Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина не упоминается Украина. По его мнению, это может говорить о том, что «Китай не в восторге от перспективы поддержать Россию с нападением». Он также отметил, что США и их союзники готовы вести переговоры о размещении ракет в Европе для того, чтобы возможное вторжение не состоялось.

В день открытия Олимпийских игр в Пекине прошла встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина. В заявлении по ее итогам говорилось о дружбе и сотрудничестве между странами.

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