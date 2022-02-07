«Ъ»: производителям смартфонов грозит потеря $10 млрд в случае санкций против РФ

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет аналитического центра GS Group, за прошлый год в Россию ввезли 35,2 млн смартфонов на 832 миллиарда рублей. За год расходы россиян на мобильыне телефоны выросли на 32% за счет подорожания новых моделей.

В 2022 году из-за падения покупательной способности населения импорт смартфонов может снизиться до 34,9 млн штук, говорится в отчете. Если же США введут санкции или прямой запрет на поставки устройств, крупнейшие производители могут потерять около 760 миллиардов рублей (примерно 10 миллиардов долларов).

Половина этой суммы придется на Apple, доля крупнейших вендоров (Apple, Samsung, Xiaomi и Realme) упадет с более чем 80% до 10–20%, ожидают в GS Group. Это приведет к подорожанию смартфонов крупнейших брендов на 15–20%, увеличению «серого» импорта оригинальных моделей из соседних стран и импорта телефонов китайских и российских брендов, заявил руководитель GS Group Александр Сурков.

О возможном запрете поставок смартфонов в Россию в случае ее вторжения в Украину агентство Reuters писало в декабре 2021 года. В январе в Совете национальной безопасности Белого дома говорили, что санкции не будут направлены против простых россиян.