Reuters: санкции США в случае вторжения РФ на Украину затронут поставки смартфонов и автозапчастей

Как пишет Reuters со ссылкой на представителя администрации Джо Байдена, в числе товаров, ввоз которых в РФ могут ограничить, — смартфоны, автомобильные и авиационные компоненты, а также материалы из других секторов. Такие меры рассматриваются, если Россия нападет на Украину.

По словам источника агентства, ограничения могут серьезно сказаться на потребителях, промышленности и трудоустройстве в РФ.

Уточняется, что санкции будут реализовывать через юридические инструменты, заложенные Дональдом Трампом перед запретом на поставки продвинутых полупроводниковых технологий китайской компании Huawei. США при этом намерены проконсультироваться с ключевыми партнерами в Европе и Азии.