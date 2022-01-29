В США пообещали не вводить санкции против простых россиян

Американские санкции в случае вторжения России в Украину будут направлены на ослабление промышленности, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Питер Харрелл. По его словам, речь не идет, например, о запрете поставок смартфонов.

«Мы не можем предусмотреть каждое действие, но намерение действительно в том, чтобы принять меры, которые, по нашему мнению, приведут к снижению промышленного потенциала России и промышленных производственных мощностей со временем, а не против отдельных людей, российских потребителей», — сказал он.

Санкции также могут затронуть финансовые учреждения, «чтобы спровоцировать отток капитала, инфляцию, заставить российский Центральный банк оказывать финансовую помощь своим банкам… чтобы Путин почувствовал затраты в первый же день», добавил Харрелл.

При этом Вашингтон не ожидает быстрых последствий от экспортного контроля, однако такие меры ухудшат промышленное производство в ключевых секторах, в том числе в авиации, робототехнике, искусственном интеллекте, оборонной промышленности.

Помощник министра торговли США Теа Розман-Кендлер сообщила, что рассматриваются «масштабные санкции» против ключевых людей и отраслей, которые даже не рассматривались в 2014 году.

Москва категорически отвергает обвинения в подготовке вторжения в Украину.