В Совфеде предложили поражать в правах компании с иностранным участием

Политик предложил изменить статью 49 Гражданского кодекса», пишет РБК со ссылкой на участников рынка. Сенатор считает необходимым дополнить ее формулировкой о том, что юрлица могут быть ограничены в правах «в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства (включая повышение уровня технологической, информационной и экономической устойчивости)», если в составе совладельцев этих юрлиц есть иностранные компании и лица, а также лица без гражданства.

Долгов подтвердил изданию, что подготовил подобный законопроект.

Против инициативы сенатора уже выступил Минюст. Там считают, что повышение уровня технологической, информационной и экономической устойчивости не относится к вопросам обороноспособности и безопасности государства, а предлагаемые нормы противоречат Конституции России, создадут ограничения и риски для российских компаний с иностранным участием и приведут к ухудшению инвестиционного климата в стране.

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» (объединяет более 400 компаний) Дмитрий Востриков отметил, что в инициативе Долгова нет логики, потому что государство долгое время вело обратную политику. Оно стимулировало иностранцев открывать в России офисы, строить производства, платить налоги в стране и обеспечивать рабочие места, то есть работать как российские компании.