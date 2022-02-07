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Суд оштрафовал «Медиазону»* и ее главного редактора

07.02.2022

Изданию назначено денежное взыскание в 40 тысяч рублей, Сергею Смирнову* — 4 тысячи

Мировой суд в Москве назначил «Медиазоне»* и ее главному редактору Сергею Смирнову* административный штраф за неуказание в публикации на запрет деятельности в России штабов Навального**.

«Суд признал обоих виновными в неуказании на запрет деятельности в России Штабов Алексея Навального** (собственно, признаны экстремистскими и запрещены) в новости о приговоре по "Санитарному делу"», — сообщил «Интерфаксу» адвокат Александр Альдаев.

Изданию назначен штраф в размере 40 тысяч рублей, Смирнову* — 4 тыс.

*«Медиазона» и Сергей Смирнов включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

**Штабы Навального признаны в России экстремистским движением и запрещены

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