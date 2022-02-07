Эммануэль Макрон прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным

Эммануэль Макрон прилетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным по поводу ситуации вокруг Украины. Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал журналистам, что встреча будет достаточно продолжительной, главной темой станет напряженность в Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, а также тема гарантий безопасности для России. При этом в Кремле не ожидают от сегодняшних консультаций «решительных переломов», говорил Песков.

Макрон перед поездкой называл ключевой темой встречи с Путиным снижение напряженности в украинском вопросе.

Фото: Sylvain Lefevre/Getty Images