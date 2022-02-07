Мэр Лондона потребовал выявить приближенных к Путину среди владельцев недвижимости

Мэр Лондона потребовал выявить «союзников Путина» среди владельцев недвижимости в столице Великобритании. Как пишет Bloomberg, на фоне роста напряженности в отношениях с Россией Садик Хан призвал власти страны выполнить свое обещание десятилетней давности по созданию реестра иностранной собственности.

Согласно исследованию Центра публичных данных, в Лондоне находится более трети от общего числа английских объектов недвижимости, зарегистрированных на иностранных граждан или компании. Сколько из них принадлежит приближенным к Владимиру Путину, неизвестно.

Власти Великобритании ранее заявляли о готовности ввести санкции против лиц, близких к российскому президенту, если РФ пойдет на вторжение в Украину. Мэр Лондона считает, что невозможно сделать это, не зная, какими именно активами они владеют в этой стране.

«Медленный прогресс в этом вопросе вызывает разочарование», — заявил Садик Хан.

Власти Великобритании предложили создать реестр имущественных прав в 2013 году. Документ до сих пор не разработан.

Фото: Getty images