Подросток из Канска выступил с последним словом по делу о «террористической деятельности»

Никита Уварова, один из канских подростков, которых обвиняют в обучении террористической деятельности и изготовлении взрывчатки, выступил с последним словом. Дословно его цитирует «Новая газета».

Уваров описал систему образования в городе, свою жизнь и знакомство с другими обвиняемыми. По его словам, они обсуждали в интернете политику, критиковали власть. «Мне было больно от того, что у меня в стране репрессируют людей, гражданских активистов, которые желают стране добра и выступают за ее благополучие. Теперь же, к сожалению, я на своем опыте испытал деспотизм недобросовестных сотрудников системы», — заявил 16-летний Уваров.

Он также рассказал, какое давление оказывали на него и его близких силовики. Часть личной переписки с главным свидетелем по делу он назвал выдуманной: «Я никогда не писал П., что планирую и готовлю кого-либо взорвать, потому что ничего не планировал и никого не готовил». Уваров не признал вину по статье об обучении террористической деятельности.

«Если мне дадут реальный срок, я буду отбывать его с чистой совестью и достоинством», — заявил подросток.

«Я просто хотел бы доучиться, получить образование и уехать куда-нибудь далеко отсюда, чтобы никого здесь из спецслужб не нервировать и самому не нервничать», — заключил Уваров.

Ранее сторона обвинения запросила для него девять лет колонии, двум другим обвиняемым — шесть с половиной лет и шесть лет пять месяцев.

Никиту Уварова, Дениса Михайленко и Богдана Андреева задержали в ноябре 2020 года, когда они расклеивали листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Силовики изъяли у них телефоны и обнаружили переписку, в которой подростки обсуждали планы построить и взорвать здание ФСБ в игре Minecraft. Было возбуждено уголовное дело об организации террористического сообщества и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. В марте 2021-го года СК прекратил дело об организации террористического сообщества из-за отсутствия состава преступления.

В мае того же года Уварова выпустили из СИЗО, в августе Михайленко и Андреева освободили из-под домашнего ареста.

Первый Восточный окружной военный суд огласит приговор по делу в конце недели, уточнил «Сибирь.Реалии»* адвокат Владимир Васин.

*Издание «Сибирь.Реалии» включено Минюстом России в реестр «иностранных агентов»