The Bell узнал о совещаниях в кабмине РФ по подготовке к санкциям за вторжение в Украину

В нескольких совещаниях участвовали представители разных секторов экономики, пишет The Bell со ссылкой на близкие к правительству источники. По их словам, мероприятия проводил первый вице-премьер Андрей Белоусов, с отчетами выступали представители реального, финансового и инфраструктурного секторов, а также «Почта России», «Аэрофлот» и «РЖД».

По информации издания, обсуждались результаты стресс-тестов компаний и системно-значимых банков. «Отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят —​​ катастрофа», — рассказал один из источников. Другой же предупредил о проблемах с рефинансированием внешнего долга в случае введения ограничений на конвертацию рубля в западные валюты.

1 февраля «Коммерсантъ» писал о прошедших в «Сбере» учениях на случай санкций, в ходе которых в том числе моделировалось отключение банка от поддержки таких поставщиков, как Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle и Intel. Источники The Bell говорят, что аналогичные учения прошли и в других крупных банках.