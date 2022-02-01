«Ъ»: «Сбер» провел учения на фоне угрозы санкций США

Во время технологических учений «Сбер» смоделировал отключение банка от поддержки иностранных поставщиков софта, в том числе от Microsoft, Oracle, Intel, Nvidia, VMware и SAP, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве и на рынке вычислительной техники. Банк планирует масштабную закупку серверов и систем хранения данных.

Источник газеты сообщил, что российские власти рассматривают возможные сценарии на случай ограничения поставок микроэлектроники и отключения предприятий страны от поддержки зарубежного программного обеспечения.

В «Сбере», ВТБ, Газпромбанке, Промсвязьбанке, Альфа-банке и других крупных финансовых организациях не ответили на вопросы издания о прошедших учениях. В Nvidia не стали комментировать ситуацию, указав, что деятельность компании находится вне политики.

В Минцифры газете заявили, что для бизнеса анализ устойчивости ИТ-инфраструктуры и оценка возможных рисков — «это стандартная практика».