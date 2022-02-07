Шольц пообещал России «очень масштабные, очень жесткие» санкции в случае вторжения в Украину

Усилия стран Запада направлены на то, чтобы в налоении ограничений не было необходимости, заявил Олаф Шольц

«Мы провели с нашими союзниками в ЕС и США конкретные приготовления, мы обсуждаем возможные санкции — это очень масштабные, очень жесткие санкции, если будет необходимо, хотя сейчас все наши усилия устремлены на то, чтобы в них не было необходимости»,— сказал канцлер ФРГ телеканалу ARD (цитата по ТАСС).

Шольц добавил, что Германия не будет поставлять Украине летальное оружие, поскольку никогда не отправляет его в кризисные регионы. Он напомнил, что этого курса придерживалась и Ангела Меркель, «и это было и остается правильным».

Ранее западная пресса неоднократно писала со ссылкой на источники, что США и Европа готовят ограничения для российских банков, госпредприятий, бизнесменов, экспорта и импорта некоторых товаров. Рассматривается в том числе отключение России от SWIFT.

США и Европа считают, что Россия готовит вторжение в Украину. Москва категорически отвергает эти обвинения.